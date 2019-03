Razzia in Kita - Zwei Männer wegen Kinderporno-Verdachts festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Razzia in Kita - Zwei Männer wegen Kinderporno-Verdachts festgenommen (Symbolbild)

Weil sie Kinderpornos gedreht und im Internet verbreitet haben sollen, hat die Polizei in Würzburg zwei Männer festgenommen. Die Ermittler durchsuchten mehrere Häuser in der bayerischen Stadt, darunter eine Kindertagesstätte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer der Festgenommenen habe einen Bezug zu der Einrichtung, hieß es weiter.