Streik in Bethlehem nach tödlichen Schüssen auf Palästinenser

Nach einem tödlichen Zwischenfall in Bethlehem im Westjordanland sind Palästinenser am Donnerstag in einen Streik getreten. Geschäfte, Banken und Schulen blieben aus Protest geschlossen. Ein israelischer Soldat hatte am Vorabend am Rande der Stadt das Feuer eröffnet und einen Palästinenser getötet. Eine Armeesprecherin in Tel Aviv sagte am Donnerstag, der Soldat habe auf Steinewürfe auf Fahrzeuge reagiert. Der Vorfall werde vom Militär noch untersucht.