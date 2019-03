Mehr als 1.600 Hotelgäste in Südkorea mit versteckten Porno-Kameras gefilmt

Die südkoreanische Polizei hat zwei Personen verhaftet, die über 1.600 Gäste in 30 Hotels in zehn Städten mit versteckten Kameras gefilmt haben sollen. Ermittelt wird auch gegen zwei mutmaßliche Komplizen. Im Fall einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu zehn Jahre Gefängnis und eine Geldbuße in Höhe von rund 23.000 Euro.