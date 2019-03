Einbrecher in Einhorn-Kostüm begeht Ladeneinbruch und wird nach Autounfall gefasst

Quelle: www.globallookpress.com Einhorn begeht Ladeneinbruch – US-Polizei fasst Dieb und Mittäter nach Autounfall (Symbolbild)

In Baltimore im US-Bundesstaat Maryland ist ein als Einhorn verkleideter Mann in einen Laden eingebrochen. In den frühen Morgenstunden, als die Tat begangen wurde, war das Geschäft noch geschlossen und menschenleer. Der 28-jährige Einbrecher räumte die Kasse leer und ließ darüber hinaus Zigaretten mitgehen.