Neuseeland verbietet Sturmgewehre und halbautomatische Waffen

Quelle: www.globallookpress.com Neuseeland verbietet Sturmgewehre und halbautomatische Waffen (Symbolbild)

Neuseeland wird in einer ersten Reaktion auf das Massaker in zwei Moscheen in Christchurch ab sofort alle Sturmgewehre und halbautomatischen Gewehre verbieten. Das kündigte Premierministerin Jacinda Ardern am Donnerstag in Wellington an.