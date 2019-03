Mann wirft Schuh nach Kakerlake – Schuss in eigenen Fuß

Ein US-Bürger hat sich am Dienstagmorgen eine Kugel in den Fuß geschossen, als er mit seinem Schuh eine Kakerlake töten wollte. Der Vorfall ereignete sich in Detroit. Wie die örtliche Polizei mitteilte, habe der 50-jährige Rollstuhlfahrer in dem Schuh einen Revolver gehabt. Dieser sei auf den Boden gefallen und habe einen Schuss abgegeben.