Malaysische Behörden finden menschliche Überreste in Krokodilmagen

Quelle: www.globallookpress.com Malaysische Behörden fangen menschenfressendes Krokodil ein – Überreste eines Indonesiers im Magen (Symbolbild)

Die malaysischen Behörden haben ein Krokodil gefangen und getötet, das am 10. März einen Mann gefressen haben soll. Acht Tage nachdem der indonesische Arbeiter Yosep Tesu von einer Pause an einem Flussufer nicht an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt war, wurden jetzt wahrscheinlich seine Knochen und Kleidung im Magen des Reptils gefunden. Alarm hatte ein Kollege des verschollenen Mannes geschlagen, der mit ihm zusammen auf einer Plantage arbeitete.