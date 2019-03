Kasachstans Hauptstadt erhält neuen Namen

Quelle: Reuters

Nach fast 30 Jahren hat Kasachstan einen neuen Präsidenten - und einen neuen Namen für die Hauptstadt Astana. Nursultan Nasarbajew übertrug am Mittwoch die Macht an seinen Vertrauten Kassym-Schomart Tokajew. Die beiden Kammern des kasachischen Parlaments beschlossen kurz nach der Amtsübergabe, dass Astana in Nursultan umbenannt werden soll - der Vorname des langjährigen Präsidenten.