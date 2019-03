World-Happiness-Report: In Finnland sind Menschen am glücklichsten

Quelle: Reuters World-Happiness-Report: In Finnland sind Menschen am glücklichsten

Finnland ist zum zweiten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gekürt. Laut World-Happiness-Report (Weltglücksreport), der am Mittwoch - dem "Weltglückstag" 20. März - bei den Vereinten Nationen (UN) in New York vorgestellt wurde, geht es Menschen in nordeuropäischen Ländern am besten.