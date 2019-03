Prozessbeginn: Justizopfer Gustl Mollath verklagt Bayern auf 1,8 Millionen Euro

Quelle: www.globallookpress.com Justizopfer Gustl Mollath hält bei einer Pressekonferenz am 1. März 2018 in München eine Kopie der Verfassung Bayerns und der Bundesrepublik Deutschland in der Hand. Den Freistaat hat er auf 1,8 Millionen Euro verklagt.

Der Fall Gustl Mollath geht in eine neue Runde: Das wohl bekannteste Justizopfer Deutschlands fordert knapp 1,8 Millionen Euro vom Freistaat Bayern - für mehr als sieben Jahre zu Unrecht in der Psychiatrie. Am Mittwoch startet am Landgericht München I ein Zivilprozess um Amtshaftungsansprüche.