Mann nahe Berliner Alexanderplatz von unbekanntem Täter erstochen

Mann nahe Berliner Alexanderplatz von unbekanntem Täter erstochen (Symbolbild)

In der Nähe des Berliner Alexanderplatzes ist ein 26-Jähriger von einem Unbekannten erstochen worden. Das Opfer sei gegen 22 Uhr am Montagabend auf dem Gehweg der Karl-Marx-Allee unterwegs gewesen, berichtete die Polizei am Dienstag. Dort sei ihm ein Mann entgegengekommen, der ihn mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt haben soll.