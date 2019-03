Hunderte tote Delfine an Frankreichs Küste seit Jahresbeginn – Fischerei als mögliche Ursache

Quelle: Reuters Hunderte tote Delfine an Frankreichs Küste seit Jahresbeginn – Fischerei als mögliche Ursache (Symbolbild)

Seit Anfang 2019 sind an die französische Atlantikküste hunderte tote Delfine angespült worden. Zwei Erhebungen führen zwar unterschiedliche Zahlen (von 400 bis 600 Kadaver) an, nichtsdestoweniger ist das bereits ein Rekord im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Forscher nannten die Situation alarmierend. Ihnen zufolge sei das nur die Spitze des Eisbergs, denn viele tote Delfine dürften auf den Meeresboden sinken oder auf See treiben, statt an einen Strand gespült zu werden.