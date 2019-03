15-Jährige aus Niedersachsen seit über einem Monat vermisst

Die Polizei in Niedersachsen sucht nach einer 15 Jahre alten Jugendlichen aus Langwedel, die seit über einem Monat als vermisst gilt. Das Mädchen mit dem Namen Katharina sei seit dem 12. Februar verschwunden. Inzwischen könne auch eine Straftat nicht mehr ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Katharina gesehen haben könnten. So sei am vergangenen Donnerstag (14. März) in Verden eine Tramperin, die Ähnlichkeit mit Katharina gehabt haben könnte, von einer Autofahrerin mitgenommen worden. Die Anhalterin hatte laut Polizei ein Schild mit der Aufschrift "Soltau" und eine Reisetasche dabei. (dpa)

Mehr zum Thema - Wo ist Rebecca? Zum bisherigen Stand der Ermittlungen