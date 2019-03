Pfälzische Gemeinde stellt Infotafel zu "Hitler-Glocke" auf

Quelle: AFP Pfälzische Gemeinde stellt Infotafel zu NS-Kirchenglocke auf

Die pfälzische Gemeinde Herxheim am Berg hat vor ihrer evangelischen Kirche mit einer Glocke aus der NS-Zeit eine Informationstafel aufgestellt. Diese erkläre, wie die Glocke mit der Inschrift "Alles fuer's Vaterland. Adolf Hitler" in die Kirche gekommen sei und dass sie dort als Mahnung für die Zukunft weiter belassen werde, sagte Ortsbürgermeister Georg Welker am Dienstag. Der Text sei gemeinsam mit dem Kirchenvorstand verfasst worden.