Perus geflüchteter Ex-Präsident Toledo in USA betrunken festgenommen

Perus flüchtiger Ex-Präsident Alejandro Toledo ist in Kalifornien wegen Trunkenheit vorübergehend festgenommen worden. Der ehemalige Staatschef wurde am Sonntagabend in einem Restaurant im Bezirk San Mateo südlich von San Francisco festgenommen. Am Montagmorgen wurde er nach Vermittlung des peruanischen Konsulats aus dem Gefängnis von Redwood City wieder freigelassen, wie das Außenministerium in Lima mitteilte.