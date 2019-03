Frau in Grab ihrer Eltern hüfttief eingesaugt – Klage gegen Friedhof um fünf Millionen US-Dollar

Quelle: www.globallookpress.com Frau in Grab ihrer Eltern hüfttief eingesaugt – Klage gegen Friedhof über fünf Millionen US-Dollar (Symbolbild)

Eine US-Bürgerin verklagt einen New Yorker Friedhof, nachdem sie in das Grab ihrer Eltern "eingesaugt" worden war. Joanne Cullen fordert fünf Millionen US-Dollar (rund 4,4 Millionen Euro) von dem Friedhof, weil sie in ein Loch fiel. Die 64-Jährige beugte sich über den Grabstein, als sich unter ihren Füßen plötzlich ein Erdloch auftat und sie einsog.