Auswertung der Flugschreiber zeigt "Ähnlichkeiten" von Flugzeugabstürzen in Äthiopien und Indonesien

Die Auswertung der Flugschreiber der in Äthiopien verunglückten Boeing 737 MAX 8 lässt nach Dafürhalten der äthiopischen Regierung auf "klare Ähnlichkeiten" mit dem Absturz einer baugleichen Maschine in Indonesien vor fünf Monaten schließen. Das sagte die äthiopische Verkehrsministerin Dagmawit Moges am Sonntag nach dem Erhalt der Daten der sogenannten Blackboxes. Die Flugschreiber seien in gutem Zustand und hätten die Auswertung "von fast allen erfassten Daten" ermöglicht.