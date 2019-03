"Ruf nach Veränderung" bei slowakischer Präsidentenwahl

Den ersten Durchgang der slowakischen Präsidentenwahl hat die Bürgeranwältin Zuzana Čaputová klar gewonnen. Sie bezeichnete ihren Sieg in der ersten Runde als einen "Ruf nach Veränderung". Mit 40,6 Prozent der Stimmen erreichte die 45-jährige Liberale nach dem am Sonntagmittag verkündeten offiziellen Wahlergebnis einen deutlichen Vorsprung vor EU-Kommissar Maroš Šefčovič. Der 52-jährige schaffte es mit 18,7 Prozent in die Stichwahl am 30. März.