Polizeieinsatz wegen Schwert beim Dreh von Rap-Video

Quelle: AFP Polizeieinsatz wegen Schwert beim Dreh von Rap-Video (Symbolbild)

Ein vermeintliches Schwert hat beim Dreh eines Rap-Videos in Bayern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Betreiber eines Kieswerks verständigte die Polizei, weil sich auf seinem Gelände mehrere verkleidete Personen mit einem Schwert aufhielten. Zwei Polizeistreifen fuhren daraufhin am Samstag zu dem Werk in Gundelfingen.