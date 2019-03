Protester besetzen Sender in Belgrad – Polizei trägt Demonstranten heraus

In Belgrad haben am Samstag erneut Tausende Menschen gegen die Regierung des Präsidenten Aleksandar Vučić demonstriert. Den 15. Samstag in Folge forderten sie freie Medien und faire Rahmenbedingungen für Wahlen. Eine Gruppe von Demonstranten drang in das Gebäude des Fernsehsenders RTS ein.