Venezolanische Behörden setzten Reporter Billy Six auf freien Fuß

Quelle: www.globallookpress.com Venezolanische Behörden setzten Reporter Billy Six auf freien Fuß (Archivbild)

Nach vier Monaten Haft haben die venezolanischen Behörden den deutschen Journalisten Billy Six unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich alle 15 Tage bei den Behörden melden und darf in den Medien nicht über seinen Fall sprechen, teilten die venezolanische Nichtregierungsorganisation Espacio Público und die Pressegewerkschaft SNTP am Freitag mit.