Disney heuert Regisseur nach Rauswurf wegen Pädophilen-Witzen wieder an

Nachdem das Hollywood-Studio Disney im vergangenen Sommer James Gunn gefeuert hat, ist der "Guardians of the Galaxy"-Regisseur für den dritten Teil der Superhelden-Reihe aus dem Marvel-Universum wieder an Bord. Er schätze Disneys Entscheidung zutiefst, schrieb der 52-Jährige am Freitag in einem Tweet. Zugleich bedankte er sich bei allen, die ihn in den vergangenen Monaten unterstützt hätten. Es war sein erster Tweet seit dem Sommer.