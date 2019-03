Weltrekord im Straßenbau: Einwohner von Rumänien weihen 1-Meter-Autobahn ein

Quelle: Reuters Weltrekord im Straßenbau: Einwohner von Rumänien weihen 1-Meter-Autobahn ein (Symbolbild)

Ein Unternehmer aus Rumänien hat im Nordosten des Landes die weltweit kürzeste Autobahn bauen lassen. Auf diese Weise protestierte Stefan Mandachi gegen die fehlende Straßeninfrastruktur in der Region. Die 1 Meter lange Strecke wurde am Freitag in der Nähe der Stadt Suceava im Beisein des Bürgermeisters feierlich eröffnet.