Quelle: Reuters Wieder Massenproteste in Algerien gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika

Trotz der Reformversprechen der algerischen Regierung gehen die Massenproteste gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika unvermindert weiter. Auch am Freitag sind wieder Zehntausende Menschen in der Hauptstadt Algier und in anderen Orten auf die Straßen gezogen. Manche Beobachter sprachen sogar von Hunderttausenden Demonstranten.