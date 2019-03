Frankreich nimmt Kinder von IS-Dschihadisten aus Syrien auf

Quelle: AFP

Frankreich hat mehrere elternlose oder unbegleitete Kinder aus Lagern im Nordosten Syriens aufgenommen. Die bis fünf Jahre alten Kinder würden medizinisch und psychologisch betreut und seien an die Justizbehörden übergeben worden, teilte das Außenministerium am Freitag in Paris mit.