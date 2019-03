Sacharowa: Stromausfall in Venezuela von außen arrangiert

Quelle: www.globallookpress.com Sacharowa: Stromausfall in Venezuela von außen arrangiert

Russland wertet den Stromausfall in großen Teilen Venezuelas Anfang März als von außen arrangierten Sabotageakt. Das teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag in einer Pressekonferenz mit. Die Akteure attackierten dafür die wichtigsten Kraftwerke, deren "Ausrüstung in Kanada hergestellt wurde".