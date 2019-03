Nordrhein-Westfalen: Achtjähriger Junge stirbt nach Sprung ins Gebüsch

Quelle: www.globallookpress.com Nordrhein-Westfalen: Achtjähriger Junge stirbt nach Sprung ins Gebüsch (Symbolbild)

Ein achtjähriger Junge hat sich beim Versteckspielen in Nordrhein-Westfalen tödlich verletzt. Zwischen Sträuchern habe sich das Kind im niederrheinischen Goch am Oberschenkel so unglücklich verletzt, dass es vermutlich verblutet sei, teilte die Polizei am Donnerstag in Kleve mit. Es seien Glasscherben, abgebrochene Äste und Blutspuren in dem Bereich entdeckt worden. Unklar sei noch, ob die Scherben, ein spitzer Ast oder Ähnliches die Verletzung verursachte. Das soll eine Obduktion klären.