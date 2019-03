Überlistet: Hennen picken Fuchs auf französischem Bauernhof zu Tode

Quelle: Reuters Überlistet: Hennen picken Fuchs auf französischem Bauernhof zu Tode (Symbolbild)

Ein bizarrer Vorfall hat sich auf einem Bauernhof in der französischen Provinz Bretagne ereignet: Mehrere Hühner haben einen Fuchs, der sich in der Nacht vom 6. auf den 7. März in einen Hühnerstall begab, zu Tode gehetzt. Das tote Tier wurde am nächsten Morgen tot im Gehege aufgefunden. Darüber berichtet die Zeitung Ouest France.