George Michaels Kunstsammlung für 11,7 Millionen Euro versteigert

Quelle: www.globallookpress.com George Michaels Kunstsammlung für 11,7 Millionen Euro versteigert

Kunstwerke aus dem Besitz des britischen Popsängers und Songwriters George Michael ("Last Christmas") sind für rund 11,7 Millionen Euro versteigert worden. Der Erlös solle wohltätigen Zwecken zugute kommen, teilte das Auktionshaus Christie's am Freitag in London mit. Verkauft wurden demnach zahlreiche zeitgenössische Kunstwerke von Damien Hirst, Antony Gormley, Cecily Brown und Bridget Riley.