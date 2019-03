Aufnahmen wie im Actionfilm: Vermisster Hund in den Bergen mit Helikopter gerettet

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Einem Team der Küstenwache vor Schottland, das am Mittwoch eine Hubschrauberübung in den Bergen von Cairngorms absolvierte, fiel ein kleiner Hund auf einem schmalen Felsvorsprung auf. Das Team beschloss, das Tier zu retten. Spektakuläre Videoaufnahmen zeigen, wie ein Bergretter sich abseilt, um den Hund an Bord zu holen. Nach einer tierärztlichen Untersuchung konnte der Hund seinen Besitzern übergeben werden. Er war bereits seit 48 Stunden vermisst worden.