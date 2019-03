Abruptes "Tagesschau"-Ende: Moderator Jan Hofer erleidet Schwächeanfall vor laufender Kamera

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolfoto) “Tagesschau”-Moderator Jan Hofer erlitt Schwächeanfall vor laufender Kamera.

ARD-Nachrichtensprecher Jan Hofer erlitt in der laufenden Sendung am Donnerstagabend einen Schwächeanfall. Er wirkte am Ende der 20-Uhr-Sendung angeschlagen und stützte sich auf den Studiotisch. Dann endete die "Tagesschau" ohne Verabschiedung. Inzwischen geht es dem Moderator aber "deutlich besser".