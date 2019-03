Pentagon "unterstützt" Ukraine mit zwei weiteren ausgemusterten Patrouillenbooten ohne Bewaffnung

© US-Küstenwache Pentagons größte "Hilfe" für die Ukraine – noch zwei ausgemusterte Patrouillenboote ohne Bewaffnung (Symbolbild: Patrouillenboot der US-Küstenwache CGC Bernard C. Webber)

Das Pentagon hat festgelegt, dass die wichtigste "Unterstützung" seitens der USA für die ukrainische Marine im Lichte des Vorfalls in der Kertschstraße zwei weitere ausgemusterte Patrouillenboote der Island-Klasse sein werden. Dies wurde durch die Erklärungen des Generals Curtis Scaparrotti, Oberbefehlshaber der Gemeinsamen Streitkräfte der NATO (Allied Joint Force Command) in Europa und Leiter des Europäischen Kommandos der Vereinigten Staaten, am Mittwoch unterstrichen.