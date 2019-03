Spanische Dorfeinwohner rätseln über mysteriöse Geldspenden

Quelle: www.globallookpress.com Überraschung und Misstrauen: Dorfeinwohner rätseln über Geldspenden in Briefkästen (Symbolbild)

Seit einer Woche finden Einwohner eines spanischen Dorfes in ihren Briefkästen Kuverts mit Geld. Die anonymen Spenden haben in Villarramiel bei Palencia am 6. März begonnen. In den sepiabraunen Umschlägen stecken jeweils bis zu 70 Euro. Manchen Spenden sind auch Zettel mit Herzchen oder Äußerungen wie "Für die Prinzessin dieses Hauses" beigelegt. Die Empfänger rätseln nun, ob sie sich für beglückt oder betroffen halten sollen.