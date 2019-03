Apple-Schuss in Australien: Smartphone rettet Mann vor Bogenpfeil

© Facebook / NSW Police Force "Apple-Schuss" in Australien: Smartphone rettet Mann vor Bogenpfeil

Ein iPhone hat einem Mann in Australien das Leben gerettet. Am Mittwoch, dem 13. März, wäre der 43-Jährige mit einer Armbrust erschossen worden, wenn sein Smartphone den Pfeil nicht aufgefangen hätte. Die Polizei des Bundesstaates New South Wales veröffentlichte auf Twitter und Facebook jeweils zwei Fotos des durchschossenen Apple-Handys.