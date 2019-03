Italienische Polizei täuscht Kunstdiebe mit Kopie von Brueghel-Gemälde

Quelle: www.globallookpress.com Attrappe für Kunstdiebe: Italienische Polizei ersetzt Brueghel-Gemälde mit Kopie kurz vor Einbruch (Symbolbild)

Am Mittwoch ist in einer Kirche im italienischen Castelnuovo Magra eingebrochen worden. Am frühen Morgen zerschlugen die Diebe ein Schutzglas in der Santa-Maria-Maddalena-Kirche und ergatterten ein Bild, das sie für ein Gemälde aus dem Pinsel von Pieter Brueghel dem Jüngeren hielten. In der Tat aber handelte es sich dabei lediglich um eine Attrappe, mit der die italienische Polizei die Täter in die Falle gelockt hatte.