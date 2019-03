Deutschland gibt Milliardenbetrag für Opfer des Syrienkonflikts

Deutschland hat seine Hilfszusagen für die notleidenden Menschen ‎in Syrien und für Flüchtlinge in den benachbarten Ländern um einen Milliardenbetrag aufgestockt. Entwicklungsminister Gerd Müller kündigte am Donnerstag bei der internationalen Geberkonferenz in Brüssel an, dass die bereits gegebenen Zusagen noch einmal um 1,44 Milliarden Euro erhöht werden.