Wie ein Tornado: Sturm in der Eifel (Video)

© Screenshot Twitter Wie ein Tornado: Sturm in der Eifel (Video)

In der Eifel südlich von Aachen hat am Mittwochabend ein Sturm mit starkem Wind gewütet. "Das Schadensmuster erinnert an einen Tornado", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Aachen. Der Sturm sei durch den Ortskern der Gemeinde Roetgen an der Grenze zu Belgien gezogen. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurden rund 30 Häuser beschädigt.