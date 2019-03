Kein Happy-End: Tierretter bringen verlorene Hündin heim – Besitzerin lehnt sie ab

Quelle: www.globallookpress.com Kein Happyend: Tierretter bringen verlorene Hündin heim – Besitzerin gibt sie auf (Symbolbild)

Ein Tierheim im US-Bundesstaat Michigan nahm sich eines geretteten Hundewelpen an und wollte ihn unbedingt nach Hause bringen. Die Hündin Blue wurde von ihrer Besitzerin in Florida getrennt und später in Michigan gefunden. Eine ehrenamtliche Tierschützerin brachte sie am vergangenen Wochenende nach Hause zurück zu Sonnenschein und warmen Wetter. Doch statt einer glücklichen Heimkehr, ließ die Besitzerin sie wieder laufen.