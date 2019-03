Deutschland reduziert Personal der Botschaft in Venezuela

Das Auswärtige Amt reduziert die Zahl der Mitarbeiter an der Deutschen Botschaft im Krisenstaat Venezuela. Grund seien die schwierigen Lebensbedingungen und die Gefahr einer weiteren Verschlechterung der Sicherheitslage, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin.