Chinesin schlägt Sohn und setzt ihn wegen schlechter Noten auf offener Straße aus

Chinesin schlägt Sohn auf offener Straße und setzt ihn aus – wegen schlechter Noten (Stillbild aus Video des Video-Nachrichtenportals Pear: Von seiner Mutter zurückgelassener Junge auf dem Rücksitz eines Polizeiautos. Ein Beamter kümmert sich um ihn)

Eine Mutter in Luoyang, zentralchinesische Provinz Henan, hat es mit der strengen Erziehung zu ernst genommen: Sie setzte ihren Sohn auf der Straße aus, weil er in seiner Prüfung nicht gut genug abgeschnitten hatte. Nachdem sie dem Kind mitten auf der Straße die Standpauke gehalten und ihn dabei mit Schlägen traktiert hatte, fuhr sie mit einem Auto davon – den Jungen ließ sie auf der Straße zurück. Der Vorfall ereignete sich am 22. Februar, gelangte jedoch erst unlängst an die Öffentlichkeit.