Großbritanniens höchster Berg: Lawinenabgang an Ben Nevis tötet drei Menschen

Quelle: www.globallookpress.com Großbritanniens höchster Berg: Lawinenabgang an Ben Nevis tötet drei Menschen (Archivbild)

Bei dem Abgang einer Schneelawine an Großbritanniens höchstem Berg, dem Ben Nevis in Schottland, sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die schottische Polizei hatte am Dienstag zunächst von zwei Toten und zwei Verletzten Bergsteigern gesprochen. Einer der Verletzten sei jedoch später gestorben und der andere Verletzte per Helikopter in ein Krankenhaus in Glasgow gebracht worden, berichteten lokale Medien am Abend unter Berufung auf die Polizei.