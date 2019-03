Aus Angst vor Stigmatisierung: Ledige Inderin nach missglückter Alleingeburt mit YouTube tot

Weil sie anscheinend der gesellschaftlichen Verurteilung entgehen wollte, hat sich eine unverheiratete schwangere Frau aus der Stadt Gorakhpur im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh zu einer Alleingeburt entschlossen. Dazu mietete sich die 25-Jährige Tage voraus extra eine Wohnung und ließ sich von einer YouTube-Anleitung bei dem Prozess helfen. Doch der vage Versuch hatte schwere Folgen - bei der Entbindung starb die Frau zusammen mit ihrem neugeborenen Baby.

Die Polizei fand die zwei Leichen nach dem Notruf der Nachbarn, die am Sonntag eine Blutlache vor der Tür der Verstorbenen gesehen hatten, berichtete die Times of India. Ebenso fanden die Rettungskräfte ein Handy neben der Frau vor, in dem ein YouTube-Video mit dem Titel "Wie man alleine zu Hause entbinden kann" abgespielt wurde. Laut einem Bericht der Zeitung Hindustan Times stellte die Polizei unter anderem auch eine Schere, eine Klinge und Fäden sicher.

