Kein Entzug der Staatsangehörigkeit: Mutmaßliches IS-Mitglied darf nach Irland zurückkehren

Eine Frau aus Irland, die ein mutmaßliches IS-Mitglied und derzeit in Syrien in Haft ist, darf in ihre Heimat zurückkehren. Das teilte der irische Premierminister Leo Varadkar am Montag mit. Varadkar zufolge wäre ein Entzug der Staatsbürgerschaft nicht gerecht und unbarmherzig. Die Frau habe das "Recht, nach Irland zurückzukommen – ebenso wie ihr Kind, das auch ein irischer Staatsbürger ist", sagte der Premierminister.