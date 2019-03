Zwölf Festnahmen bei Anti-Doping-Razzia in Italien

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Die italienische Polizei hat zwölf Verdächtige festgenommen, die online unter anderem mit Anabolika gehandelt haben sollen. Die Substanzen seien "hochgradig gefährlich" und in der Sportwelt weiterverkauft worden, erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag. In Italien habe es 50 Hausdurchsuchungen gegeben.