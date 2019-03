Kreml-Sprecher: USA sollten lieber überlegen, wie sie ihr teures Gas in Europa an den Mann bringen

Quelle: Sputnik Kreml-Sprecher: USA sollten lieber überlegen, wie sie ihr überteuertes Gas in Europa an Mann bringen (Archivbild: Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, moderiert jährliche große Pressekonferenz des russischen Präsidenten. 20. Dezember 2018)

"In Washington sollte man lieber darüber nachdenken, wie man die europäischen Kunden dazu bringen könnte, Gas zu einem höheren Preis – um Dutzende Prozent teurer als russisches Gas – zu kaufen." So hat Dimitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Neigung der USA zu Sanktionen in Bezug auf die mitten im Bau befindliche Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 kommentiert. Der Preis für russisches Gas, das über die Pipeline geliefert wird, sei zu 100% wettbewerbsfähig.