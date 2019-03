Passagierin vergisst Kind in Flughafenterminal – Maschine kehrt nach Start zurück

In Saudi-Arabien ist es zu einer Notlandung aus familiären Gründen gekommen. Eine Maschine der Fluggesellschaft Saudia musste am Samstag ihren Flug nach Kuala Lumpur unterbrechen und zum Startflughafen zurückkehren, weil eine Passagierin entdeckte, dass sie ihr Baby im Wartebereich des Terminals in Dschidda vergessen hatte. Das Nachrichtenportal "Gulf News" veröffentlichte einen Mitschnitt des Gesprächs zwischen dem Kapitän und der Flugsicherung.