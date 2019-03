"Bedrohung und Einschränkung der Souveränität": Slowakei lehnt US-Finanzen für Armeeflugplätze ab

Quelle: Reuters "Bedrohung und Einschränkung der Souveränität": Slowakei lehnt US-Finanzen für Armeeflugplätze ab (Symbolbild)

Das Verteidigungsministerium in Bratislava hat Verhandlungen mit den USA über eine Finanzhilfe zur Modernisierung der slowakischen Militärflugplätze abgebrochen. Der US-Plan, 105 Millionen Dollar in die Modernisierung der beiden Militärflugplätze Sliac und Kuchyna zu investieren, sei nicht selbstlos, sondern schaffe die Voraussetzung für einen künftigen US-Militärstützpunkt in dem Nato-Land, begründete das Verteidigungsministerium den Abbruch am Montag in einer schriftlichen Erklärung.