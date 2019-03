Getötete 14-Jährige: Im Fall Susanna beginnt Mordprozess gegen Ali B.

Quelle: www.globallookpress.com Getötete 14-Jährige: Im Fall Susanna beginnt Mordprozess gegen Ali B. (Archivbild)

Vor dem Wiesbadener Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der 14-jährigen Susanna begonnen. Der 22-jährige Ali B. soll die Mainzer Schülerin im Mai 2018 in Wiesbaden vergewaltigt und anschließend heimtückisch getötet haben. In Vernehmungen hatte der irakische Flüchtling gestanden, Susanna getötet zu haben. Die Vergewaltigung bestritt er.