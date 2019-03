Wahlverschiebung in Algerien: Bouteflika verzichtet auf Kandidatur, Premierminister tritt zurück

Angesichts massiver Proteste in Algerien hat Präsident Abdelaziz Bouteflika angekündigt, die anstehende Präsidentschaftswahl zu verschieben. Er werde sich zudem nicht mehr für eine fünfte Amtszeit bewerben, sagte er in einer Botschaft an die Nation. Die Wahl war für den 18. April vorgesehen. Algeriens Premierminister Ahmed Ouyahia hat kurz darauf seinen Rücktritt eingereicht. Sein Amt übernehme der bisherige Innenminister Noureddine Bedoui, berichtet die Nachrichtenagentur APS.