Von Mutter eingeschlossen: "Mowgli"-Mädchen nach Tagen Gefangenschaft aus Moskauer Wohnung befreit

Quelle: www.globallookpress.com Von Mutter eingeschlossen: "Mowgli"-Mädchen nach Tagen Gefangenschaft aus Moskauer Wohnung befreit (Symbolbild)

Die Moskauer Polizei und Mitarbeiter des Katastrophenschutzes haben am Sonntag ein fünfjähriges Mädchen gerettet, nachdem es mehrere Tage in einer verschlossenen Wohnung ohne Aufsicht verbracht hatte. Das Kind wurde mit Unterernährung und einem in die Haut eingewachsenen Halsband in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft der russischen Hauptstadt leitete ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes gegen die Mutter des Mädchens ein.